هبوب رياح مثيرة للأتربة بالرياض

حمود العنزي(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، إنذار متقدم لأهالي منطقة الرياض، خاصة الأجزاء الجنوبية منها، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع هبوبها ما بين الفترة من 9.30 صباحًا حتى الساعة 8.00 مساءً، من اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

كما أصدرت إنذارًا لأهالي المنطقة الشرقية ومنطقة نجران، من وجود نشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.