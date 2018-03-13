بالفيديو.. مسن يتزوج فتاة صغيرة لايستطيع سماع المأذون
أثار فيديو متداول لعقد قران فتاة صغيرة من رجل مسن في اليمن، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في الفيديو، العريس (المسن) وهو لا يستطيع سماع ما يمليه عليه المأذون الشرعي خلال عقد القران، كما يقوم بنطق اسم العروس بالخطأ.
وكانت عشرات الآلاف من النساء اليمنيات خرجن في صنعاء في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة صنعاء الى أمام البرلمان اليمني للمطالبة بإقرار مشروع قانون يحدد سن الزواج وسط تصاعد الجدل حول ظاهرة تزويج الفتيات صغيرات السن التي تفشت في السنوات الأخيرة في اليمن بصورة مرعبة تهدد الطفولة ليصل الحال بتزويج القاصرات قبل أن يبلغن الـ 10 سنوات- إلى المحاكم ليطالبن بتطليقهن من أزواجهن المسنين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26117 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2816 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان-المشاكل بعد الزواج-لاتقارب فكري ولا تقارب قلبي ولا تقارب جنسي -من أنواع الظلم البشري-
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن انه شبعان يعني عنده دراهم تاخذه وبعدها بشهر يعلص وتورثه وتصير غنيه اتوقع هذا تخطيطها