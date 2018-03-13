بالفيديو.. مسن يتزوج فتاة صغيرة لايستطيع سماع المأذون

فهمي محمد(صدى):

أثار فيديو متداول لعقد قران فتاة صغيرة من رجل مسن في اليمن، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في الفيديو، العريس (المسن) وهو لا يستطيع سماع ما يمليه عليه المأذون الشرعي خلال عقد القران، كما يقوم بنطق اسم العروس بالخطأ.

وكانت عشرات الآلاف من النساء اليمنيات خرجن في صنعاء في مسيرات حاشدة جابت شوارع العاصمة صنعاء الى أمام البرلمان اليمني للمطالبة بإقرار مشروع قانون يحدد سن الزواج وسط تصاعد الجدل حول ظاهرة تزويج الفتيات صغيرات السن التي تفشت في السنوات الأخيرة في اليمن بصورة مرعبة تهدد الطفولة ليصل الحال بتزويج القاصرات قبل أن يبلغن الـ 10 سنوات- إلى المحاكم ليطالبن بتطليقهن من أزواجهن المسنين.