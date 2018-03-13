وزير التعليم يعتمد تنفيذ مهرجان الإعلام الطلابي بجميع المراحل الدراسية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، تنفيذ مهرجان الإعلام الطلابي، كمسابقة وطنية لطلاب وطالبات المملكة في جميع المراحل الدراسية ( ابتدائي – متوسط – ثانوي).

ويضم المهرجان حزمة من المسابقات التي تعنى بإبراز الجانب الإعلامي تحت إشراف الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة، وذلك ضمن جهودها لدعم برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، بتقديم برامج إثرائية متخصصة تستهدف الميدان التعليمي .

وأعلنت التعليم 14رجب/31مارس آخر موعد لاستقبال المشاركات، وإعلان نتائج المسابقة بعد أسبوع من إغلاق الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال المشاركات هنا ؛ وستعرض الأعمال الفائزة في حفل توزيع الجوائز بمقر الوزارة.

وتتيح التعليم من خلال المهرجان مشاركة جميع طلاب وطالبات التعليم العام بأعمالهم في 3 فروع للمسابقة ( أجمل تصميم، أجمل فيديو، أجمل صورة) وفق معايير مطلوبة لكافة فروع المسابقة، وفي إطار بيئة تنافسية، تخضع جميع الأعمال فيها لعمليات تقييم من قبل محكمين متخصصين .

ويشير الإطار التنظيمي للمهرجان إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إلى الاعتزاز بالمبادئ والقيم الإسلامية، وتنمية الحس الوطني لدى الطلاب والطالبات باستشعار أبعاد وقيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم، مؤكدا على تفعيل الدور الطلابي التعبيري لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن التعليم في المملكة، من خلال تحفيز المواهب والقدرات الإبداعية الطلابية في مجال الإعلام التعليمي الكتابي والفني .

ويحرص المهرجان على تغذية دافعية الطلاب والطالبات نحو الارتباط الوجداني والذهني بالتعليم والمدرسة، ولفت أنظار عموم شرائح المجتمع نحو الجهود التي تبذلها وزارة التعليم تجاه منسوبيها.