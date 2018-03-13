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والدة اللواء عبدالرحمن الزامل إلى رحمه الله

والدة اللواء عبدالرحمن الزامل إلى رحمه الله
سعيد العجل(صدى):

توفيت في ساعة متأخرة مساء أمس والدة قائد معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل .

وسيصلي عليها رحمها الله وغفر لها بعد ظهر اليوم في جامع الراجحي مخرج 15 بالرياض و سيكون العزاء في منزل ابنها
اللواء عبدالرحمن بحي الياسمين شمال العاصمة .

صحيفة ( صدى ) تتقدم بخالص العزاء والمواساه للواء عبدالرحمن الزامل ولكافة اخوانه واخواته أبناء الفقيدة ولااسره الزامل في كافة مناطق المملكة .

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته .

 


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