والدة اللواء عبدالرحمن الزامل إلى رحمه الله
توفيت في ساعة متأخرة مساء أمس والدة قائد معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن الزامل .
وسيصلي عليها رحمها الله وغفر لها بعد ظهر اليوم في جامع الراجحي مخرج 15 بالرياض و سيكون العزاء في منزل ابنها
اللواء عبدالرحمن بحي الياسمين شمال العاصمة .
صحيفة ( صدى ) تتقدم بخالص العزاء والمواساه للواء عبدالرحمن الزامل ولكافة اخوانه واخواته أبناء الفقيدة ولااسره الزامل في كافة مناطق المملكة .
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته .
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