انطلاق ملتقى القطاع الصحي غير الربحي الخميس المقبل

أحمد الخبراني(صدى):

تمكن فريق العلاج الطبيعي بمستشفى أبو عريش العام بفضل من الله من مساعدة أحد المرضى في إرجاع إحدى الفقرات إلى وضعها الطبيعي وبالتالي إختفاء الآلام الحادة التي يشكو منها في أسفل الظهر وذلك بدون تدخل جراحي ، حيث كان المريض يعاني من صعوبة في الحركة والمشي والجلوس بسبب آلآم حاده في أسفل الظهر، وذلك اثر انزلاق الفقرة الخامسة مع تشنج عضلي شديد، كما لوحظ في الاشعة، وقد تمت معاينته من قبل اخصائي العلاج الطبيعي ووضع له خطة علاجية وبرنامج تأهيلي، بدأ بالتركيز على تخفيف الألم والتخفيف من وضع التشنجات العضلية المحيطة بمنطقة الألم في المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الثانية تم التركيز على تمارين تقويه عضلات البطن وإستطالة عضلات الظهر وعمل تكنيكيات علاجية خاصة تهدف إلى تعديل الفقرة المنزلقة إلى وضعها الصحيح ، وبعد عمل ٦ جلسات علاجية منتظمة وإستجابة المريض للنصائح لوحظ تحسن كبير جداً من ناحية الحركة ووضع الألم ورجوع المريض لممارسة حياته الطبيعية، وأثناء عمل أشعة الرنين المغناطيسي تم التأكد من رجوع الفقرة إلى وضعها الطبيعي بفضل الله.

من جانب آخر أعلنت الصحة في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها عام 2017م عن إضافة 65 مركز صحي جديد خلال العام 2017م ليرتفع إجمالي عدد المراكز الصحية التابعة للصحة إلى 2390 مركز بدلاً من 2325 مركز، حيث أسهمت هذه ال 65 مركز في توفير خدمة صحية أقرب لأكثر من 300.000 ألف مواطن وقد تم دعم هذه المراكز بكافة إحتياجاتها من القوى العاملة والأجهزة والمستلزمات، فيما تم تخصيص 39 مركز صحي جديد بساعات عمل ممتدة إلى 11 مساء ليصبح إجمالي العدد 204 مراكز صحية تعمل حتى الساعة 11 مساء بدلاً من 165 مركز في السابق ، حيث تهدف الصحة إلى تغطية شاملة وتخفيف الإزدحام وتلبية رغبات المستفيدين من المواطنين وقد تم توفير قوى عاملة إضافية (الأطباء المدربين) وتدريب الكوادر الطبية والإدارية وتوفير الخدمات الأمنية في المراكز المناوبة .