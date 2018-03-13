الدكتور فهد الخضيري يكشف سر لأول مرة عن الطقس بتوقيت الفجر

علي العنزي(صدى):

حفز الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، متابعيها على استنشاق هواء الفجر لأن جودة الأكسجين به تكون أعلى نسبة في اليوم لأن نسبة الأوزون ترتفع في هذا التوقيت.

وغرد الخضير، عبر ” تويتر ” قائلا: ” أهل الفجر يستمتعون بنقاء الجو وجودة الأوكسجين(أعلى نسبة للأوكسجين باليوم تكون مع طلوع الفجر،حيث ترتفع نسبة الأوزونO3وهو اوكسجين ثلاثي القوة)وله طعم خاص مع لذة المناجاة لله، والفجر يجمع الأمر ويهيء النفوس لصباح مبارك،(فلا تحرم نفسك من تلك اللذة)صباح الخير ويوم جميل ايها الأحبة “.