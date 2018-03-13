بالفيديو.. لحظة مقابلة مريضين خضعا لزرع ” خلايا جذعية ” مع المتبرعين لهما

علي القحطاني (صدى):

وثق مواطن من خلال مقطع فيديو لحظة معرفة مريضين خضعا لعمليتي زراعة خلايا جذعية لأول مرة بالشخصين اللذين تبرعا لهما، والالتقاء بهما في حفل تكريم المتبرعين بالخلايا الجذعية أمس الإثنين، بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية التابع لوزارة الحرس الوطني.

ويظهر المقطع تعرف أم الطفل سلمان الرويلي على هوية المتبرع لابنها بالخلايا الجذعية وهو المواطن إبراهيم الفواز، والالتقاء به بعد سنتين من بحثها عنه، ومحاولتها الوصول إليه؛ كي تقدم له الشكر على إنقاذه حياة ابنها.

وكان من بين المرضى والمتبرعين لهم الذين التقوا وتعرفوا على بعضهم بعضاً لأول مرة خلال الحفل، المواطن محمد الزهراني، الذي تبرع للمريض عبدالكريم الحربي، معبرين عن شعورهما بسعادة لا توصف بعد التعرف على بعضهما.