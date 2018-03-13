بالصور..أغرب طريقة لتزيين الوجوه

كييف(صدى):

تغلبت خبيرة مكياج أوكرانية مبدعة، على إعاقتها بفقدانها ذراعيها، لتستخدم إحدى قدميها في القيام بعملها و تزيين وجوه النساء.

ولم تستسلم السيدة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة لظروفها، بل استطاعت أن تتغلب على الصعاب، لتسطر قصة نجاح مبهرة.

وتقوم بتزيين وجوه النساء مستخدمة أدق أدوات التجميل بإحدى قدميها دون أن ترتكب خطأ واحدا، مشيرة إلى أنها اعتادت على فعل كل شئ باستخدام قدمها.