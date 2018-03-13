منع تقسيط الفاتورة المجمّعة للفواتير الأقل من 10 آلاف ريال

عادل الحربي (صدى):

رفضت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقسيط سداد الفاتورة المجمعة، في حال كان إجمالي المبالغ المطلوب سدادها أقل من 10 آلاف ريال.

وقالت الوزارة إنها ستسمح بتقسيم فروقات المقابل المالي لرخص العمل، وذلك للفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال فأكثر.

يذكر أن الوزارة أعلنت مؤخراً إمكانية تمديد مهلة سداد فاتورة المقابل المالي إلى 6 أشهر، وإمكانية التقسيط للمنشآت التي ترغب في السداد على 3 دفعات، دون توضيح الحد الأدنى الذي يسمح فيه التقسيط.