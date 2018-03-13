بالفيديو.. قصة أول سيدة أعمال سعودية تعمل في الصناعات الحربية

علي العنزي(صدى):

علقت سيدة الأعمال السعودية طرفة المطيري، التي تعد أول سيدة سعودية تنشئ مصنعاً للإنتاج العسكري من خلال تصنيع الملبوسات الحربية، على وجودها كأول سيدة تقتحم هذا المجال.

وقالت المطيري في مداخلة هاتفية مع برنامج “معالي الموطن”، إنها المالك للشركة التي كانت في البداية تعمل في صناعة المنسوجات قبل أكثر من 7 سنوات، قبل أن تتوجه نحو الإنتاج العسكري في آخر سنتين.

وأكدت أنها كانت من أوائل مَن طرحوا فكرة توطين الصناعات العسكرية قبل نحو 6 سنوات على المؤسسة العامة للتدريب المهني، وبعد التوجه العام للدولة بتوطين هذا المجال توافقاً مع رؤية 2030 قررت اقتحام هذا المجال.

وقالت طرفة المطيري إنها كانت تعمل في مجال التعليم لكنها تركته لتنطلق في مجال الأعمال، مشيرة إلى أن تخصصها الأصلي هو في الملابس والمنسوجات.

وأشارت إلى أنها نجحت من خلال المصنع في تطوير المنتجات وتنفيذها حسب المواصفات المعتمدة عالمياً، وتمكنت من توفيرها بسعر أفضل من سعر استيرادها في زمن قياسي.