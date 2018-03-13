الشريان يكشف تفاصيل إطلاق قناة سعودية جديدة للمنافسة الإقليمية

علي القحطاني (صدى):

تنافس قناة سعودية جديدة بثقل كبير في المنطقة، وسيجد فيها المواطنون بالمملكة ما يغنيهم عن القنوات الأخرى.

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان، خلال مداخلة هاتفية في أولى حلقات برنامج ” تم ” الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي، إلى أن قناة السعودية كان يصفها الجمهور بـ ” قناة غصب 1 ” ، مشيراً إلى أنها فعلاً ستتحول إلى ” قناة غصب ” بحيث تصبح تلك الصفة السلبية للقناة إيجابية بما ستقدمه للجمهور ويغنيهم عن القنوات الأخرى.

وكشف أن القناة ستشهد في شهر رمضان المبارك عرض مسلسلات عربية وسعودية حصرياً، ستعرض على شاشتها دون غيرها، كما أنه يجري الإعداد لبرامج كبيرة جداً ستأتي تباعاً إلى الشاشة.

وأوضح أن قناة السعودية لها خصوصية معينة وفقاً للتقاليد في هذه البلاد، وبالتالي فإن التغيير فيها سيتم وفقاً لما يعكس الصورة الحقيقية للمملكة الشابة التي تفتح المجال للشباب وتعطيهم الفرصة.

وعن رأيه في أول حلقة من حلقات البرنامج، قال الشريان إنه كان متأكداً من أن برنامج ” تم ” سيلقى صدى، والدليل على ذلك تحقيقه ” ترند ” قبل أن يظهر على الهواء.

ووافق الشريان أن يكون ضيفاً في أولى حلقات برنامج ” تم ” وأن يناقش هموم موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون أولاً قبل التطرق لبقية القضايا.