تفاصيل.. زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعد لمستشفى حائل

علي العنزي(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم أمس مستشفى حائل العام الذي أنشئ قبل مايزيد عن 64 عاماً .

ورفع الأمير عبدالعزيز باسمه وباسم أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على الدعم المتواصل لمناطق المملكة عموما ومنطقة حائل .

جاء ذلك عقب جولة سموه التفقدية وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المستشفى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري , ومدير مستشفى حائل العام صلاح بن خالد اللويش .

واستهل سموه الجولة بالاقسام والوحدات التي شملها التحسين والتطوير واستمع لشرح توضيحي من قبل الدكتور الشمري الذي أكد بأن العمل يسير كما هو مخطط له من تجويد العمل مع عدم وجود أي تأثير على راحة المريض وما يقدم له من خدمات , كما شملت الجولة مرافق المستشفى المطورة التي أنجز الجزء الأول منه , ويجري العمل على استكمال المراحل التالية لبرامج التطوير .

وقال سمو أمير منطقة حائل : إن تشرف المنطقة بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز التخصصي ودعم المستشفى بالإمكانات والكوادر الطبية وإنهاء تعثر المشروع الذي أمتد لسنوات وافتتاحه في هذا العهد الميمون يجعلنا نرفع أكف الضراعة للمولى القدير بأن يحفظ ولاة أمرنا وأن يحفظ بلادنا وشعبها الوفي وأن ينصر جنودنا البواسل .

وأثنى سموه على جهود معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وزملائه بالوزارة في المنطقة , كما خص سموه مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري وكافة فريق العمل معه , مؤكداً رهانه على هذه الروح وهذه الطاقات الوطنية التي جعلت من المستحيل في تطوير الخدمات الصحية ممكناً ومتيسراً وفاتحاً لأمل أكبر نحو تطوير حقيقي وشامل يلامس في المستقبل القريب طموح الجميع , حاثاً سموه الجميع على مضاعفة الجهود والعمل بروح أكثر عطاء وأكثر حرص على الجودة , مشيراً إلى أن المشوار ممتد وماتم هو بداية العمل نحو خدمة صحية يرضى عنها المرضى بالمنطقة وتحد من الانتقال إلى مناطق المملكة الأخرى وتقلل منها حتى يأتي اليوم بإذن الله التي لايحتاج المرضى للسفر خارج المنطقة لتلقي العلاج .