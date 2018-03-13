شرطة مكة تطلق مبادرات لتحسين بيئة العمل

نايف السالم(صدى):

تركز شرطة منطقة مكة المكرمة على بيئة العمل الداخلية وتحسينها والارتقاء بتعامل رجال الأمن مع المستفيد من الخدمة الأمنية منذ إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مشروع “كيف نكون قدوة” في نسخته الأولى.

كما حرصت شرطة المنطقة على الاهتمام بالبيئة الخارجية جنباً إلى جنب مع البيئة الداخلية من خلال مشاركة المجتمع فالمواطن هو رجل الأمن الأول، ومنها تبلورت مبادرة “كن حريص” التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني لعدد من أنواع من الجرائم التي كان للإهمال دور في ارتكابها منها سرقة السيارات والمنازل وعملاء البنوك والجرائم الالكترونية .

وتشتمل مبادرة “كن حريص” على ثلاث فعاليات هي “أمِّــن واطمئن” وتعنى بتوعية المجتمع حيال بعض التصرفات والسلوكيات الخاطئة تجنباً لتعرضهم إلى حوادث وفعالية “جـواب” التي تجيب عن كثير من تساؤلات المجتمع حيال تصرفات وسلوكيات تُصنف كجرائم أو تساعد على ارتكابها وكذلك “لنـكن معـاً” التي تعنى بتنمية روح المبادرة والحس الأمني في الإبلاغ عن الجرائم والمشتبه بهم تحقيقاً لمقولة المواطن هو رجل الأمن الأول وروعيت في تلك الفعاليات أن تمر بثلاث مراحل “الصدمة والتشويق و التوعية و المشاركة والتفاعل”.