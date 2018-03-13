الفوزان: الدعاء للميت أفضل من قراءة الفاتحة له

علي القحطاني (صدى):

قال الشيخ عبدالعزيز الفوزان إن الدعاء للميت أفضل من قراءة سورة الفاتحة له، لافتاً إلى أن الدعاء للميت يعدّ من أفضل الأعمال التي يمكن أن تقدم له على الإطلاق.

وأضاف الفوزان خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إلى أن الشخص يستطيع من خلال الدعاء، أن يطلب من الله ما يشاء بحق الميت، كأن يدعو له بغفران الذنوب والرفعة في أعلى درجات الجنان.

وبيّن أن قراءة الفاتحة للميت أو أي سورة من القرآن جائزة، ولكن الخلاف بين العلماء على كونها من السُنة النبوية أم ليست منها.