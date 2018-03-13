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الشعب اليوناني يتظاهر مع فلسطين تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي

الشعب اليوناني يتظاهر مع فلسطين تنديدا بالاحتلال الإسرائيلي
أثينا(صدى):

ندد العشرات من اليونانيين أمس الإثنين، بالاحتلال الإسرائيلى و الاستيطان و للمطالبة بحرية الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وحمل متظاهرون شعارات تندد بقرارات الرئيس الأمريكى بشان القدس و من ثم توجهوا للاحتجاج امام السفارة الإسرائيلية، بدعوة من اتحاد الشبيبة الشيوعية اليونانى و اتحاد المرأة اليونانى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

و فى وقت لاحق وصلت مظاهرة إتحاد المرأة اليونانى إلى سفارة دولة فلسطين لإعلان التضامن مع حرية الأسرى و تأييداً لكفاح شعبنا العادل من أجل نيل حريته و استقلاله وإقامة دولته المستقلة على حدود ٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية ، هذا ما ورد فى كلمة رئيس الاتحاد التى سلمت بدورها سفير دولة فلسطين رسالة إحتجاج على سياسات الاحتلال الإسرائيلى و القرارات الامريكية حيث كان الاخير فى استقبالهم مع كادر السفارة .

 


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