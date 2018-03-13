8 ضربات جوية من الطائرات السورية على الجنوب

دمشق(صدى):

قصفت طائرات سورية بلدات تسيطر عليها المعارضة في جنوبي البلاد،أمس الأثنين، في أولى الضربات الجوية على هذه المنطقة منذ أن توسطت الولايات المتحدة وروسيا العام الماضي لاتفاق لجعلها ” منطقة عدم تصعيد “.

و نفذت الطائرات السورية ثماني ضربات جوية على الأقل على مناطق ريفية في محافظة درعا هي: بصر الحرير والحراك ،والغارية الغربية ،والصورة.

وتعتبر المنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة من ثلاث مناطق رئيسية في سوريا لا تزال تحت سيطرة المعارضة بالإضافة إلى منطقة شمالية قرب الحدود مع تركيا ومنطقة الغوطة الشرقية على مشارف دمشق.

وأفاد أحد قادة المعارضة السورية إن الضربات الجوية على الجنوب بدت وكأنها تحذير لمقاتلي المعارضة تحت مظلة الجيش السوري الحر والذين يخططون لشن هجوم خلال الأيام المقبلة لتخفيف الضغط الواقع على رفاقهم في الغوطة الشرقية.