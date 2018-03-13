دعوات مجهوله للمشاركة في يوم ” معاقبة المسلمين ” ببريطانيا
تسبب نشر خطابات مجهولة المصدر تدعو للمشاركة بيوم ” لمعاقبة المسلمين “، ببريطانيا في انتشار جدلا كبيرًا حيث حرضت الخطابات الشعب البريطاني على القيام بأعمال عنف جماعية ضد المسلمين.
وتحتوي الخطابات على قائمة بالأعمال العنيفة التي يمكن ارتكابها وأماكن تنفيذها، فيما حرضت الخطابات على التغني الجماعي بعبارات تحمل إدانة للمسلمين.
ومن جانبه حثت السلطات البريطانية الجاليات المسلمة بالمملكة المتحدة على اليقظة، مشيرةً إلى أن الشرطة تبذل أقصى جهودها للتحقق من مصدر تلك الخطابات التي تحمل إدانة للمسلمين، والتي تدعو إلى تخصيص يوم 3 أبريل المقبل للقيام بأعمال عنف ضد الجالية المسلمة في بريطانيا.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 2 ساعتين
بناء على ذلك ليس لاحد في الغرب ان يلوم داعش والقاعدة على اي جريمة يقومون بها فانتم بذلك لا تقلون عنهم اجراما وارهابا وغلوا هذا ان لم يكن اولائك من بنات افكاركم وخرجو من تحت اضافركم القذرة منذ البدايةوقد اوقدتم نارا يصطلي بنارها المسلمون في اصقاع الارض ونذكركم انكم انتم سادة الارهاب والاجرام وحملاتكم الصليبية على مدى قرون من الزمن وتاريخكم الاستعماري القذر شاهد عليكم وما تزعمونه من مبادىء حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير ليس الا هراء محض فتلك يافطة ترفع حين تدعو الحاجة وتلقى في سلة القمامة حين تنتهي الحاجة اليها وهذه الرسائل تدينكم قبل ان تدين مرسليها .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1246 ] نشر منذ 58 دقيقة
فتش دائما عن الصهيونية فى جميع تلك المشاكل وهم من يثير ضغينة الشعوب الاوروبية ضد المسلمين دائما