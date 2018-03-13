دعوات مجهوله للمشاركة في يوم ” معاقبة المسلمين ” ببريطانيا

لندن(صدى):

تسبب نشر خطابات مجهولة المصدر تدعو للمشاركة بيوم ” لمعاقبة المسلمين “، ببريطانيا في انتشار جدلا كبيرًا حيث حرضت الخطابات الشعب البريطاني على القيام بأعمال عنف جماعية ضد المسلمين.

وتحتوي الخطابات على قائمة بالأعمال العنيفة التي يمكن ارتكابها وأماكن تنفيذها، فيما حرضت الخطابات على التغني الجماعي بعبارات تحمل إدانة للمسلمين.

ومن جانبه حثت السلطات البريطانية الجاليات المسلمة بالمملكة المتحدة على اليقظة، مشيرةً إلى أن الشرطة تبذل أقصى جهودها للتحقق من مصدر تلك الخطابات التي تحمل إدانة للمسلمين، والتي تدعو إلى تخصيص يوم 3 أبريل المقبل للقيام بأعمال عنف ضد الجالية المسلمة في بريطانيا.