بدر السعيد يشيد بتواجد المصريين في الدوري السعودي

ماجد محمد(صدى):

قال الكاتب الرياضي بدر السعيد، إن اللاعب المصري أكثر الجنسيات تأقلماً في الدوري السعودي؛ لأنه لا يحتاج إلا لتعديل لنومه فقط.

وتطرق السعيد، في برنامج ” أكشن يا دوري ” مساء أمس الإثنين، للحديث عن الأهلي، حيث أشار إلى أن نتائجه في دوري أبطال آسيا ممتازة والخوف من مبالغة مُدربه بإراحة اللاعبين للتدوير.

وعن الهلال، أوضح أنه بدأ البطولة الآسيوية بطريقة خاطئة، والمشجع الهلالي لن يقبل بهذا المستوى بعد الوصول للنهائي بالنسخة السابقة، لافتاً إلى أن أقل ما سيُرضي المشجع الهلالي هو الفوز بجميع مباريات الموسم المتبقية.

وأضاف السعيد، أن المدربين رامون دياز وخوان براون، تشاركا بالنتائج السيئة في دوري أبطال آسيا، لكن براون ضحية للوقت الذي وصل به لتدريب الفريق، مؤكداً أن المشكلة ليست بإقالة دياز بل تأخرها.