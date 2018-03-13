شرط الأحوال المدنية لاستقبال طلبات تجنيس زوجات المواطنين

عادل الحربي (صدى):

بعد توقف 4 سنوات، استأنفت فروع الأحوال المدنية استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين.

وخصصت المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة شروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن ، وفي ضوء ما تقدمه الزوجة من معلومات ،ويتم تقييم طلبها بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر.

وتشترط اللائحة حصول صاحبة الطلب على 17 نقطة، وهو الحد الأدنى من النقاط المطلوبة لتوصي اللجنة بالمضي في دراسة الطلب، وتتمثل في نقاط محددة في القرابة ومكان الولادة ومدد الإقامة والمؤهل.