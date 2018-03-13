جوارديولا: قريبون جدا من لقب البريميرليج

ماجد محمد(صدى):

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فريقه الآن أصبح قريبا من تحقيق لقب البريميرليج من أى وقت مضى.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ستوك سيتي مساء الإثنين، وأصبح يمتلك 81 نقطة ويحتاج 8 نقاط فقط خلال 8 جولات لحسم اللقب رسميا بغض النظر عن نتائج المنافسين.

وقال جوارديولا خلال تصريحاته بعد المباراة: ” نحن قريبون جداً الان ، لدينا الكثير من النقاط وخسرنا مباراة واحدة فقط خلال مشوارنا في الدوري حتى الان ، الليلة قدمنا أداءً قوياً ، من الصعب الفوز هنا لكن لم نستسلم ، ولم نسمح لستوك بأي فرصة “.

أضاف: ” الآن لدينا ثلاث أسابيع تقريباً قبل مباراتنا القادمة ، سنذهب إلى أبو ظبي لنتمرن في ظروف مختلفه ثم نعود معاً لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة “.