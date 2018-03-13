زوجها توقف عن العمل..قصة ملكة جمال عاملات النظافة 2018
كشفت سناء معطاط التي لقبت مؤخرًا بملكة جمال عاملات النظافة 2018 في المغرب ، عن دوافعها للعمل بمجال النظافة.
وأكدت معطاط أنها اختارت العمل في مجال النظافة لتبقى نظيفة وتستطيع توفير حياة كريمة لأبنائها ولزوجها الذي توقف عن العمل.
وأوضحت أن طبيعة عملها و كنس الشوارع وجمع القمامة، لم يمنعها من الاهتمام بمظهرها الخارجي والحفاظ على رشاقتها.
وأِشارت إلى أن تتويجها كملكة جمال عاملات النظافة 2018، هو تتويج لكل عاملات النظافة من شأنه أن يعيد إليهن الاعتبار، ويدفعن نحو مزيد من العمل و الكفاح مؤكدة حبها لمهنتها وافتخارها بها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16115 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وليش زوجها ما يشاركها العمل في النظافه
قوية[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 47 دقيقة
قهر كل هذا الجمال وعاملة نظافة
وام الركب السود شينه وعندها خدامه ومب راضيه الله ياخذها
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3676 ] نشر منذ 27 دقيقة
قويه …. الله يكون بعونك واضح انك ابتليت بزوجه ركبتها سودا و مبهذله😷 … او يمكن اهلك كذا ..!!! قلبي معاك وبارب تتزوج مغربيه على زوجتك الاولى عشان تسفيد منها انت و الحاره كلها هههههههههه😂 اوكازيون😉
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 21 دقيقة
ام الركب السود–لفظ للأسف اطلقه واحد عديم انسانيه محدود التفكير-غير مدرك لما حوله -كالمريض يعتقد ان كل الناس مرضى وكالاجرب يحس ان كل واحد امامه اجرب-الركب السود في كل انحاء العالم رجال ونساء-الركب السود
وان كانت نسبتها اعلى او انه يوجد لها ملامح واضحه بعض الشي في المجتمع المسلم فهيا من تاثير السجود وهذا شرف كبير -وان كان الله سمى تاثير السجود بالعلامات التي يعرف بها المؤمن يوم القيامه بقوله(سيماهم في وجوههم من اثر السجود)-وتكون في الجبهه في مقدمة الوجه فكيف بالركب-ولا ننسى ان الشاذ من الأمور لاحكم له فقليل من تجدها ركبها سود والغالبيه لايوجد بهن ذلك-فالتعميم لغة الجاهلين-
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 20 دقيقة
صباح العطر الفواح والورد الملون
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2806 ] نشر منذ 16 دقيقة
ليس الذنب ذنبها ان عملت عاملة نظافه ولو بيدها كانت ملكة المغرب-العمل شرف وكم ممن وصل للمعالي كانت بدايته من الصفر-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3676 ] نشر منذ 14 دقيقة
صباح الهنا والرضا … كيفك سحاب باشا ☺️