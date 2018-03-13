زوجها توقف عن العمل..قصة ملكة جمال عاملات النظافة 2018

الرباط(صدى):

كشفت سناء معطاط التي لقبت مؤخرًا بملكة جمال عاملات النظافة 2018 في المغرب ، عن دوافعها للعمل بمجال النظافة.

وأكدت معطاط أنها اختارت العمل في مجال النظافة لتبقى نظيفة وتستطيع توفير حياة كريمة لأبنائها ولزوجها الذي توقف عن العمل.

وأوضحت أن طبيعة عملها و كنس الشوارع وجمع القمامة، لم يمنعها من الاهتمام بمظهرها الخارجي والحفاظ على رشاقتها.

وأِشارت إلى أن تتويجها كملكة جمال عاملات النظافة 2018، هو تتويج لكل عاملات النظافة من شأنه أن يعيد إليهن الاعتبار، ويدفعن نحو مزيد من العمل و الكفاح مؤكدة حبها لمهنتها وافتخارها بها.