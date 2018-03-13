تغريم رجل أعمال قطري 400 مليون جنيه بالقاهرة

القاهرة(صدى):

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أمس تغريم ناصر غانم عبدالله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة (بي إن) الإعلامية والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري، لإدانته في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية قد أحالت ناصر الخليفي إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لمخالفته أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكون الشركة التي يترأسها في وضع مسيطر لأسواق البث الحي المباشر لبطولات كأس السوبر الأفريقي، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي الممتاز، والدوري الأسباني الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس الأمم الأفريقية، وكأس الأمم الأوروبية، وكوبا أمريكا، وكأس العالم لكرة القدم.

يذكر أن المحكمة الاقتصادي سبق وأصدرت حكمًا مماثلاً بتغريم ناصر الخليفي 400 مليون جنيه، في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما انتهت إلى إدانته بمخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإلزام شركته جمهور المستهلكين شراء حق مشاهدة بطولات كرة القدم بشكل مجمع رغم أن كل بطولة تمثل منتجا غير مرتبط بالآخر، ومنها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض رغم أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى، وأيضا ربط بيع البطولات الموسمية بالبطولات الدورية رغم أن وقت إقامة البطولات الموسمية تتوقف البطولات الدورية من الأساس، مما ترتب عليه تحميل جمهور المستهلكين مبالغ إضافية.