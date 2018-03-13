صفعة قاسية من الأردن لتركيا

أنقرة(صدى):

قرر مجلس الوزراء الأردني، وقف العمل باتفاقية الشراكة الخاصة بإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الهاشمية وتركيا.

ومن جانبه أوضحت وزارة الصناعة الأردنية ،أن القرار يأتي في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وقالت الوزارة في بيان لها ،أمس الأثنين : “القرار يهدف لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية “.

يذكر أن الأردن وتركيا قد وقعا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009م.