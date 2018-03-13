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شاهد السلحفاه ” المحظوظة ” التي يتابعها الآلاف بمواقع التواصل

شاهد السلحفاه ” المحظوظة ” التي يتابعها الآلاف بمواقع التواصل
متابعات(صدى):

لقي مقطع فيديو متداول لسلحفاة نجت بأعجوبة من الموت سحقا تحت أقدام الفيلة تفاعلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسُجل مقطع الفيديو في جنوب أفريقيا، والذي أظهر سلحفاة كانت تسير في الطريق ،واعترضت طريقها الحيوانات الضخمة التي يزن بعضها 6 آلاف كيلوجرام في محمية ” كوا مارتين لوديغ “.

وحقق الفيديو 100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد 6 أيام من نشره.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3040 ] نشر منذ 1 ساعة

يا الله و سبحان الله انهم تخطوها و لم يدعسوها

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