مساعدات إنسانية من ” الملك سلمان للإغاثة ” للنازحين السوريين بلبنان

عادل الحربي (صدى):

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بتوزيع مساعدات للنازحين السوريين في بلدة برقايل في لبنان، اشتملت على الكسوة الشتوية وحقيبة العناية الصحية.

ووزعت المواد الإيوائية على 438 عائلة سورية نازحة، بحضور وزير الدولة لشؤون النازحين اللبناني معين المرعبي ، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد صالح القناص.

ومن جانبه أشاد الوزير المرعبي بما يقدمه المركز من مساعدات للنازحين لتخفيف المعاناة التي يعيشونها، مؤكداً أن نوعية المساعدات تعكس مدى إهتمام المملكة العربية السعودية التي عهدناها مملكة عطاء وخير.

وأكد أن الاستجابة السريعة التي تقدمها المملكة في مختلف المجالات الصحية والغذائية والتعليمية هي محط تقدير من قبل الجميع.