أبزرهم راموس وليمان.. نجوم تركوا أرض الملعب للذهاب إلى الحمام

ماجد محمد(صدى):

غادر النجم سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي “ريال مدريد” الملعب خلال الدقيقة 73 من مباراة إيبار أمس بالجولة الـ 28 من الدوري الإسبانى، وغاب عن الملعب لمدة 5 دقائق، للذهاب إلى دورة المياه، مما أثار تعجب عدد من الجماهير.

لم يكن راموس هو الرياضي الوحيد الذي ترك مباراة هامة من أجل الذهاب لدورة المياه، ولكن هناك أبطال عالميين فعلوا نفس الأمر:

الفرنسى يوهان ديزينى، لاعب المشى، عانى من مشاكل فى الأمعاء، خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية ريو دى جانيرو 2016، مما تسبب فى انهياره خلال الكيلو 14، ولكنه نهض بعد ذلك واستمر فى المشى.

واعترف جارى لينيكر لاعب المنتخب الإنجليزى السابق بأنه تعرض لموقف محرج خلال إحدى مباريات كأس العالم 1990 أمام المنتخب الأيرلندى.

كما استفاد ينس ليمان حارس مرمى المنتخب الألمانى السابق من هجمة لفريقه، فى قضاء حاجته خلف سور الملعب.

أيضا.. اعترف راسل باكر لاعب فريق نيوزيلنر ووريورز للرجبى، بأنه تبول خلال المباراة، عندما طاردته الكاميرا.

وطلبت نجمة التنس الصربية السابقة أنان إيفانوفيتش من حكم إحدى مبارياتها فترة راحة للذهاب إلى دورة المياه.

توقفت البريطانية باولا رادكليف بطلة العالم لألعاب القوى خلال إحدى سباقات الماراثون لتقضى حاجتها فى مسار السباق.

وتعرض لاعب الفنون القتالية ترافيس ولفورد لموقف محرج، خلال إحدى منافساته، عندما فقد السيطرة على أمعائه لكونه تناول الفاصوليا مع الفلفل الحار في الليلة السابقة للمنافسة، خلال معركة في عام 2015.