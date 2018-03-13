عضوة شورى: لا نحابي أحداً وأغلب توصياتنا موجهة إلى وزارة العمل

عادل الحربي (صدى):

أكدت إقبال درندري عضو مجلس الشورى، أنها تستعجب من سيل الانتقادات الذي يتعرضون له أعضاء الشورى؛ جراء تصريحاتهم، وليس آخرها تصريح العضو سامي زيدان، بخصوص عمل الشباب السعودي في مهن الحلاقة والنظافة.

وقالت درندري، إن أعضاء المجلس لا يحابون أحداً في مواقفهم، وأن أكثر توصياتهم يتم تقديمها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينة أنها قدمت مع زميلتها جواهر العنزي توصية مؤخراً إلى الوزارة تدعوها إلى التعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف كافة، خصوصاً العليا والحيوية.

ودعت عضو المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القضايا الوطنية، معتبرة أن الوطنية يتم التعبير عنها من خلال المواقف.