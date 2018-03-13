عضوة شورى: لا نحابي أحداً وأغلب توصياتنا موجهة إلى وزارة العمل
أكدت إقبال درندري عضو مجلس الشورى، أنها تستعجب من سيل الانتقادات الذي يتعرضون له أعضاء الشورى؛ جراء تصريحاتهم، وليس آخرها تصريح العضو سامي زيدان، بخصوص عمل الشباب السعودي في مهن الحلاقة والنظافة.
وقالت درندري، إن أعضاء المجلس لا يحابون أحداً في مواقفهم، وأن أكثر توصياتهم يتم تقديمها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مبينة أنها قدمت مع زميلتها جواهر العنزي توصية مؤخراً إلى الوزارة تدعوها إلى التعاون مع الجهات المعنية؛ لوضع استراتيجية وطنية لتوطين الوظائف كافة، خصوصاً العليا والحيوية.
ودعت عضو المجلس إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القضايا الوطنية، معتبرة أن الوطنية يتم التعبير عنها من خلال المواقف.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27445 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايشيخه🤔
القرشي[ عدد التعليقات: 2173 ] نشر منذ 40 دقيقة
ترا من مهام وزارة العمل أيضآ يا عضوة مجلس الشورى هو تحسين اوضاع مستفيدين الضمان وذوي
الإحتياجات الخاصة واسر السجناء ومساعدة المتقاعدين من ذوي الرواتب المنخفضة .
فأين أنتم من هذا الملف الذي لا يزال حبيس أدراج مجلسكم الذي تدعون بأنه يناقش كل ما يصب
في مصلحة المواطن وأنكم لا تألون جهدآ في سبيل ذلك ؟
أين أنتم يا عضوة مجلس الشورى من ملف الإسكان الذي أرق المواطن لعقود طويلة ؟
أين أنتم من ملف الصحة الذي زهقت على أسرة مستشفياتها ارواح بريئة واعيقت اجساد كانت
سليمة بسبب أخطاء طبية متكررة من اطباء مبتدئين غير اكفاء ؟
أين أنتم من ملف التعليم الذي انحدر مستواه إلى مستوآ خطير حتى اصبح يُخرج لنا معلمين ومعلمات
ليس لهم نصيب من العلم والثقافة إلا القليل جدآ ناهيكم عن اخطائهم الإملائية المخجلة على سبورات الفصول ؟
أين أنتم من ملف الطرق وملف التجارة وملف الإستقدام و . و . و . و . و . إلخ إلخ إلخ ؟