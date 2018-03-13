نيرمين محسن تروي تفاصيل عن اللاعب السعودي الذي تقدم لها

نورة الشهري (صدى):

أكدت الفنانة نيرمين محسن أنها لم تُخطب ولم تتزوج بعد، موضحة أنه قبل شهرين أن تقدّم لها لاعب سعودي طالباً الزواج منها.

وأوضحت أنها بعد التفكير في الموضوع شعرت بأنه غير مناسب لها، قائلة : ” لم أكن أعرفه من قبل، ولا تربطني به أي علاقة، فهو معجب بي كممثلة وتقدّم رسمياً من خلال أهلي، أي طلب الزواج بشكل تقليدي والسبب يرجع أيضا لاختلاف الفكر بيننا، فالتباعد فكرياً أكثر من مسافات التقارب، والاختلاف في الفكر أكبر من التوافق، ولهذا رفضت بكل أدب واحترام والزواج قبل كل شيء قسمة ونصيب “.

ورفضت محسن أن تكشف عن النادي الذي ينتمي له اللاعب العريس، لافتة إلى أنها أنها كانت هلالية في صغرها، لكنها الآن تميل إلى نادي الأهلي وتعتبر نفسها أهلاوية.