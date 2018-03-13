نيرمين محسن تروي تفاصيل عن اللاعب السعودي الذي تقدم لها
أكدت الفنانة نيرمين محسن أنها لم تُخطب ولم تتزوج بعد، موضحة أنه قبل شهرين أن تقدّم لها لاعب سعودي طالباً الزواج منها.
وأوضحت أنها بعد التفكير في الموضوع شعرت بأنه غير مناسب لها، قائلة : ” لم أكن أعرفه من قبل، ولا تربطني به أي علاقة، فهو معجب بي كممثلة وتقدّم رسمياً من خلال أهلي، أي طلب الزواج بشكل تقليدي والسبب يرجع أيضا لاختلاف الفكر بيننا، فالتباعد فكرياً أكثر من مسافات التقارب، والاختلاف في الفكر أكبر من التوافق، ولهذا رفضت بكل أدب واحترام والزواج قبل كل شيء قسمة ونصيب “.
ورفضت محسن أن تكشف عن النادي الذي ينتمي له اللاعب العريس، لافتة إلى أنها أنها كانت هلالية في صغرها، لكنها الآن تميل إلى نادي الأهلي وتعتبر نفسها أهلاوية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27445 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه هههههههههه
مدري وش حببه فيكي
مافيكي شي ينحب
زين رفضتيه
يمكن الله يحبه😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27445 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه ههههههههه
مدري وش حاده عليكي
مافيكي شي ينحب
يمكن ربي يحبه
يوم خلاكي ترفضين😂😂😂
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 43 دقيقة
كل من تبي الشهره قالت خطبني رجل اعمال سعودي والا خطبني لاعب سعودي والا خطبني فنان سعودي
ماينلامن قبلهن اليمنيه بلقيس كانت مغموره جيرانها مايعرفونها اتفقت مع لاعب سعودي انه يعلن خبر خطبتها ومن يومها واسمها ظارب ظرب والحين كلن يسولف فيها وطبعا يوم اشتهرت اعلنت فسخ خطوبتها معه وهذا طبعا حسب الاتفاقيه بينهم
لأنه اصلا مافي امل عادات وتقاليد اهله تسمح بالزواج من فنانه