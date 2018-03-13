بالصور.. إطلالات ساحرة لأندونيسية أصبحت حديث ” السوشيال ميديا “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة إطلالات للعروس الأندونيسية، تاسيا فاراسيا، باهتمام واسع.
وحرصت العروس على التميز يوم زفافها بـ 4 إطلالات مختلفة.
وتداول النشطاء صور “فاراسيا”، التي تعرف كخبيرة تجميل، ويتابعها أكثر من 280 ألف شخص على “يوتيوب”، التي تزوجت العروس شريهان أحمد أسيغاف.
وكان اللافت، ارتداء العروس لأكثر من فستان زفاف، من يوم الحنة وحتى الزفاف، حيث غيّرت العروس أكثر من 4 لوكات، تنوعت بين الفستان الأبيض واللوك الخاص بالعروس الإندونيسية، باللون الأصفر.
ونشرت العروس العديد من الصور والفيديوهات من زفافها على انستجرام، وشاركت متابعيها الذين تخطى عددهم النصف مليون متابع، تفاصيل من زفافها، بدءًا من الديكور والزينة وصولًا إلى المكياج والفستان.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27445 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهي بشينه😉
طيف المطر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 2 ساعتين
آيه والله المكياج الزايدعن حده والعدسات خلاها زوينه وكأنها تضع على وجهها قناع 👀
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3040 ] نشر منذ 57 دقيقة
الفستان الاصفر هو الاجمل وربنا يسعدها