بيل يريد الرحيل عن ” الملكي “.. والنادي يضع 100 مليون يورو نظير التخلي

نواف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ” البرنابيو ” الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، حددت مبلغ 100 مليون يورو نظير التخلي عن الويلزي جاريث بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب يريد مغادرة النادي الملكي والعودة إلى ” البريميرليج “، خصوصًا وأن علاقة اللاعب بالمدير الفني زين الدين زيدان أصبحت فاترة في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أن مستقبل المهاجم الويلزي أصبح بعيدًا عن العاصمة الإسبانية، وأنه مقتنع بأن الأشهر الحالية هي الأخيرة له بالقميص الأبيض.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يدرك أن اللاعب يحاول اللعب بجد لكي يجبر على الرحيل ، لذلك أخبر جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، إذا أراد اللاعب أن يغادر الفريق يجب إرسال عرض أكبر من 100 مليون يورو إلى إدارة “سانتياجو برنابيو “.