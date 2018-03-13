السيطرة على حريق بشقة في خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

سيطر رجال الدفاع المدني بخميس مشيط على حريق، إندلع في شقة سكنية بحي الرصراص.

وكان بلاغا قد ورد لمدني خميس مشيط، مساء أمس الأثنين، يفيد بوقوع حريق في شقة سكنية بعمارة مكونة من ثلاثة طوابق بحي الرصراص.

وتم إخلاء 14 شخصًا من العمارة، ثم إخماد الحريق، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات سوى حالتي اختناق محدود من جراء الدخان؛ وتم معالجتهما من مسعفي الهلال الأحمر.

وبعد المعاينة والتحقيق الأولي ،يعود سبب الحريق إلى تماس كهربائي بمصباح الإضاءة ،وسقوط شرر على مفرش ، أدى للحريق.