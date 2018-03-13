رجل يسيطر على جمل هائج ..ومغردون يصفوه بـ ” الرافعة البشرية “

متابعات(صدى):

في مقطع فيديو متداول، ظهر رجل يحمل جملا مستعينًا بكل ما أوتي إليه من قوة، ليثير ذهول رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجمل هائج ويحاول أن يدفع الرجل عنه بقدميه الخلفيتين، ولكنها كانت محاولة دون جدوى، فلم يستطع التملص من الرجل.

وأنهالت التعليقات على مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصف أحد المغردين على ” تويتر ” الرجل بـ ” الرافعة البشرية “.