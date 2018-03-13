آل الشيخ : ربما تشاهدون المنتخب السعودي في بطولة أفريقيا أو كوبا أمريكا

ماجد محمد(صدى):

قال معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فيما يخص توجيه دعوة لأندية قطر للمشاركة في البطولة العربية، : ” نعم، لنادي الريان وسمعنا انهم رفضوا المشاركة وسيرسلون فريق آخر وقلت مايخالف بس يكون أسماء اللعيبه ينفهم زين “.

وفي سياق منفصل، قال آل الشيخ في تصريحات صحفية : ” ربما تشاهدون المنتخب السعودي في بطولة أفريقيا أو كوبا أمريكا “.

وبالحديث عن أسوأ الملفات التي تعامل معها ،قال: ” اسوأ ملف حسيت اني فشلت فيه هو احتراف اللاعبين في اسبانيا لكن ما ابغى استعجل بالحكم عليه “.