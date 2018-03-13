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تكثيف الجهود للبحث عن فتاة مفقودة في تبوك

تكثيف الجهود للبحث عن فتاة مفقودة في تبوك
محمود البلوي(صدى):

تستمر الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ بتبوك، في البحث عن فتاة فقدت في مدينة حقل.

وبحسب مصادر، كانت الفتاة المفقودة ذات الـ17 عاما بصحبة شقيقتها ووالدتها في نزهة، مشيرًا إلى تكثيف الجهود الأمنية للعثور عليها.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43968 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله ترجع لاهلها سالمة معافاة ,,

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