تكثيف الجهود للبحث عن فتاة مفقودة في تبوك

محمود البلوي(صدى):

تستمر الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ بتبوك، في البحث عن فتاة فقدت في مدينة حقل.

وبحسب مصادر، كانت الفتاة المفقودة ذات الـ17 عاما بصحبة شقيقتها ووالدتها في نزهة، مشيرًا إلى تكثيف الجهود الأمنية للعثور عليها.