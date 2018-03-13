نشر : منذ 2 ساعتين 2٬396 2 الاخبار المحلية تكثيف الجهود للبحث عن فتاة مفقودة في تبوك محمود البلوي(صدى): تستمر الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ بتبوك، في البحث عن فتاة فقدت في مدينة حقل. وبحسب مصادر، كانت الفتاة المفقودة ذات الـ17 عاما بصحبة شقيقتها ووالدتها في نزهة، مشيرًا إلى تكثيف الجهود الأمنية للعثور عليها. الوسوم:الإنقاذ, تبوك, قتاة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43968 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله ترجع لاهلها سالمة معافاة ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27439 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يرجعها لكم باالسلامة