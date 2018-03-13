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خبراء: المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

خبراء: المرأة أكثر عُرضة للإصابة بالسكتة الدماغية
برلين(صدى):

أكدت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية على أن المرأة أكثر عُرضة للإصابة بهذه السكتة، موضحةً أن عوامل الخطورة تتمثل في وسائل منع الحمل الهرمونية مثل حبوب منع الحمل وارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل.

وقالت الجميعة : وتتمثل عوامل الخطورة الشائعة في السكري وزيادة الوزن والتدخين وقلة الحركة والصداع النصفي المصحوب بالأورة، أي اضطراب إدراكي للحواس.

وأضافت : أما أعراض السكتة الدماغية ففتمثل في الدوار الشديد وآلام الصدر واضطرابات الرؤية المفاجئة واضطرابات الكلام المفاجئة والشلل المفاجئ على جانب واحد واضطرابات الإحساس وصعوبات البلع.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7771 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يمنعنا ويكفينا الشر😢☺وليه الرجال ماهم مثلناهههههه☺آمزحح الله يحمينا جميع😁

[ عدد التعليقات: 8728 ] نشر منذ 2 ساعتين

أعراض السكتة الدماغية تتمـثل في الدوار الشديد وآلام الصدر .
.
واضــطرابات الرؤيــة والكــلام المفاجــئة والشـــلل المفاجـــئ .
.
واضـــطرابات الإحســـاس وصـــعوبات البـــــلع .
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ألمـــــــــــــــــــــــوت أرحــــــــم مــن ذا ألأعــــــــــراض .😳😰😥😭😭😭.

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