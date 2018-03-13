بالفيديو.. 3 شبان يعرقلون السير ويعتدون على شخص ليسرقوه بجدة

نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرا منزل ، حادث نشب بين 4 أشخاص ، بحي النسيم في جدة ، بعدما طالب شاب من 3 آخرين كانوا بمركبة ، أن يبتعدوا بسيارتهم بدلًا من وقوفهم وسط الطريق ، فاعتدوا عليه .

ووفقًا للمقطع الذي وثقته كاميرا منزل المعتدى عليه ، كان هناك 3 شبان في مركبة ، تقف وسط الطريق ويتحدثون مع شاب لفترة طويلة ، فطالب شخص كان يمر بأحد الشوارع ، أن يبتعدوا عن الطريق حتى لا يتسببوا في عرقلة حركة السير .

وبعدما توجه الشاب إلى منزله القريب من الموقع ، فوجئ بهم يحاولون الاعتداء عليه من داخل المركبة ، إلا أنه تمكن من النزول والشجار معهم ، حيث كانوا شخصان ، بينما كان الثالث في المركبة يتابع ، حتى جلب عصا غليظة داخل المركبة ، ليضربه بها على يده ، فسقطت ساعته الثمينة ، وقاموا بسرقتها .

وأوضح الشاب المعتدى عليه ، أنه حاول التقاط صورة للوحة السيارة ، إلا أنهم قاموا بثنيها ، حتى لا يتم التعرف عليها ، وغادروا الموقع على الفور .

وأبلغ الشاب الجهات الأمنية المختصة ، لمباشرة الواقعة ، حيث تتم متابعة القضية في مركز شرطة الجامعة ، وسط مطالب من ذويه بمعاقبة المتسببين .