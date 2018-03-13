  • الثلاثاء 13

    مارس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. بالفيديو.. 3 شبان يعرقلون السير ويعتدون على شخص ليسرقوه بجدة
  • نشر : منذ 3 ساعات
  • 2٬545
  • 1
  • حوادث

بالفيديو.. 3 شبان يعرقلون السير ويعتدون على شخص ليسرقوه بجدة

بالفيديو.. 3 شبان يعرقلون السير ويعتدون على شخص ليسرقوه بجدة
نايف السالم(صدى):

وثقت كاميرا منزل ، حادث نشب بين 4 أشخاص ، بحي النسيم في جدة ، بعدما طالب شاب من 3 آخرين كانوا بمركبة ، أن يبتعدوا بسيارتهم بدلًا من وقوفهم وسط الطريق ، فاعتدوا عليه .

ووفقًا للمقطع الذي وثقته كاميرا منزل المعتدى عليه ، كان هناك 3 شبان في مركبة ، تقف وسط الطريق ويتحدثون مع شاب لفترة طويلة ، فطالب شخص كان يمر بأحد الشوارع ، أن يبتعدوا عن الطريق حتى لا يتسببوا في عرقلة حركة السير .

وبعدما توجه الشاب إلى منزله القريب من الموقع ، فوجئ بهم يحاولون الاعتداء عليه من داخل المركبة ، إلا أنه تمكن من النزول والشجار معهم ، حيث كانوا شخصان ، بينما كان الثالث في المركبة يتابع ، حتى جلب عصا غليظة داخل المركبة ، ليضربه بها على يده ، فسقطت ساعته الثمينة ، وقاموا بسرقتها .

وأوضح الشاب المعتدى عليه ، أنه حاول التقاط صورة للوحة السيارة ، إلا أنهم قاموا بثنيها ، حتى لا يتم التعرف عليها ، وغادروا الموقع على الفور .

وأبلغ الشاب الجهات الأمنية المختصة ، لمباشرة الواقعة ، حيث تتم متابعة القضية في مركز شرطة الجامعة ، وسط مطالب من ذويه بمعاقبة المتسببين .

 


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 27439 ] نشر منذ 6 دقائق

للأسف الحركة هذي دائمآ تحصل سيارتين ويقفلون الخط ويسولفون
ويوم تجي وتعطيهم بوري
ينزلون عليك كلهم
إذا ماعندك سلاح تحمي نفسك
رحت فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *