نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

اختتمت مباريات اليوم الإثنين، في نهاية الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت مباريات دوري أبطال آسيا والتي أقيمت أمس انتهت بفوز فريق الدحيل القطري على نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز نادي الوحدة الإماراتي على فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني بثلاثية دون رد، ليحسن نادي الوحدة مركزه في ترتيب دوري أبطال آسيا.

أما نادي الريان القطري فهزم فريق الهلال السعودي بنتيجة هدفين لهدف في مباراة أقيمت على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد، ليحسن الريان مركزه في ترتيب دوري أبطال آسيا.

وكان نادي استقلال طهران تصدر ترتيب دوري أبطال آسيا، حيث تصدر مجموعته الرابعة بعد تعادله مع نادي العين الإماراتي بهدف لكل فريق.

ويتواجد نادي الدحيل القطري في صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة ليضمن تأهله بشكل رسمي إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية.

أما نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني فيحتل المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد ست نقاط.

ويتواجد نادي استقلال طهران الإيراني في صدارة ترتيب دوري أبطال آسيا، حيث يحتل المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع نادي العين، بينما يتواجد فريق الريان القطري في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.