مصر: 22 مليون دولار غرامة لرئيس قناة ” بي إن سبورت “

ماجد محمد(صدى):

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الإثنين، حكمًا جديدًا ضد رئيس قناة ” بي إن سبورت ” القطرية ناصر الخليفي، بتغريمه 400 مليون جنيه 22 مليون دولار، وذلك لمخالفته قانون حماية المنافسة.

وكانت المحكمة، ذاتها غرمت الخليفي مبلغا مماثلا في الـ 30 من يناير الماضي لمخالفة شركته القانون المصري الصادر عام 2005، بشأن حماية المنافسة بسبب ” قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالأخرى ” .

وأكد مسؤول قضائي، أن الوقائع والاتهامات في القضيتين مختلفتين وإن كانت العقوبتان متماثلتين..