التعليق الأول لمدرب الهلال بعد الخسارة

ماجد محمد(صدى):

أكد المدرب الأرجنتيني ، خوان براون ، المدير الفني للهلال الأول لكرة القدم ، إن مستوى اللاعبين خلال مواجهة الريان القطري ، مساء أمس الإثنين ، كان جيدًا ، بالرغم من خسارته .

وأشار ” براون ” ، خلال المؤتمر الصحفي ، إلى أن الفريق كان يطمح لتحقيق الفوز ، إلا أنه أضاع الكثير من الفرص التي توافرت أمامه ، قائلًا ” الخسارة جعلت وضعنا معقدًا في المجموعة ؛ حيث كنا نسعى للفوز للدخول بقوة في المنافسة ، ما علينا سوى البحث عن الفوز أمام العين والاستقلال في آخر مباراتين ” .

وأوضح مدرب الهلال ، أن فريقه لعب على أمل تحقيق الفوز منذ البداية ، للالتحاق بالمنافسة ، إلا أن الحظ لم يحالفه ، مضيفًا ” وضعنا أصبح معقدًا وسنواصل البحث عن التأهل طالما هناك فرصة ، وسنقاتل حتى آخر مباراة لنا من أجل تحقيق ذلك ” .