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بالصور.. حظر استخدام الجمال لاستخراج السمسم بمحايل

بالصور.. حظر استخدام الجمال لاستخراج السمسم بمحايل
أبها(صدى):

أصدرت بلدية محايل ، تحذيرًا من استخدام الجمال ، خلال عملية استخراج السمسم ، مشددة على أصحاب هذا النشاط ، بضرورة استخدام الآلات والمعدات الكهربائية بدلًا من الجمال ، بهدف الرفق بالحيوان وتحسين الخدمة المقدمة لضمان سلامة المنتج .

ومن جانبه ، أكد رئيس بلدية محايل ، سعيد بن علي آل مصمع ، إنه تم إلزام أصحاب هذه المعاصر ، بتحسين واجهاتها ، وصالة العرض والعصر ، فضلًا عن استخدام الأبواب الزجاجية السكريت ، للتحقق من عدم دخول الحشرات والأتربة ، واستخدام مياه التحلية أثناء العصر .

وأشار ” آل مصمع ” إلى أن البلدية وضعت شروطًا ، بضرورة استخراج الشهادات الصحية للعاملين بهذا النشاط ، وتوفير علب نظيفة شفافة بدلًا عن الملونة ، لافتًا إلى ضرورة أن يتكون الموقع من محلين ، أحدهما مخصص لعملية العصر ، والآخر كمستودع .

وأضاف أن البلدية تسعى لرصد المخالفات بهذا الشأن ، من خلال الرقابة المستمرة ، وأخذ العينات من زيت السمسم بين الحين والآخر ، لتحليلها في مختبرات خاصة ، والتحقق من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43965 ] نشر منذ 53 دقيقة

يتحججون ,,

,, ربنا يعين الصابرين ,,

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