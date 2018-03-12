بالصور.. افتتاح أول مقهى تنموي خيري لتدريب وتأهيل الشباب بالخبر

سعيد العجل(صدى):

انطلق بالمنطقة الشرقية أول مقهى تنموي خيري لتدريب الشباب وتأهيلهم بهدف إكسابهم المهارات العملية وتطوير قدراتهم في مجالات مختلفة من خلال عقد الدورات التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين المختصين ، ويأتي هذه المقهى التدريبي تحت مسمى ” مقهى الشباب ” بتنظيم مكتب ” هداية ” للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر متواكبا في أهدافه ورسالته مع احتياجات الحياة وسوق العمل المتعلقة ببناء الشخصية القيادية القادرة على تحقيق الأهداف والتغيير الإيجابي .

وأوضح مدير مكتب ” هداية ” الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذا البرنامج التنموي الخيري جاء تحت مسمى ” مقهى الشباب ” والذي يقدم من خلاله العديد من الدورات التدريبية لأبناء محافظة الخبر بشكل دوري وفي مجالات متنوعة ، مشيرا إلى استهداف الشباب بمختلف أعمارهم ومراحلهم الدراسية والوظيفية بهدف إكسابهم المزيد من المهارات في حياتهم الشخصية والمهنية والعمل على تطوير قدراتهم بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية في سوق العمل وكذلك بناء الشخصية القيادية التي تساهم في صناعة الفرق والنهوض بالفرد والمجتمع .

وأشار القرني إلى أن أولى دورات مقهى الشباب انعقدت الاسبوع الماضي بحضور 17 شابا متدربا وقدمها المدرب محمد الشهري بعنوان ” التخطيط الشخصي ” متضمنة عدة محاور منها الأدوات التطبيقية للوعي الذاتي والتوازان بمجالات الحياة والأهداف الذكية ومهارات الأداء والاستمرار ، مبينا أن المكتب يستهدف الشباب بشكل خاص في كافة الأنشطة والبرامج التي يقدمها باعتبارهم الركيزة الأساسية ولهم التأثير الأكبر في المجتمع حيث تم تخصيص العديد من البرامج التنموية والتطويرية للشباب لهذا العام بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح اليوسف وأعضاء المجلس الذين يؤكدون دائما على احتضان هذه الفئة وخدمتهم بما ينفعهم ليس فقط بمجال الدعوة والإرشاد بل في مختلف المجالات الحياتية النافعة التي تساهم في خلق جيل متميز سلاحه العلم والمعرفة.