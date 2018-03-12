بالفيديو.. طفل يقود سيارة بسرعة 200كم على أنغام ” شيلة “

حامد العمري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار استياءً كبيراً ، كيف لا وهو لطفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات، يقود سيارة بسرعة 200 كم في الساعة.

ويظهر في الفيديو الطفل يقود سيارة ” جيب لكزس ” على إحدى الطرق السريعة ، بينما يصوّر شخص يجلس على المقعد المجاور للسائق الصغير ، وعلى أنغام ” شيلة ” يصور عداد السرعة ثم يوجه اللقطة إلى الطفل .

وأثار الفيديو سيلاً من التعليقات المستهجنة لولي أمر هذا الطفل ومن يصوّره، ، وماذا كان سيفعل في حال ارتبك أو ظهرت أمامه شاحنة بشكل مفاجئ.

ودعت التعليقات رجال المرور لسرعة تعقب الفيديو ومحاسبة من كان سببا في ذلك للحد من تكراره منهم ومن غيرهم .