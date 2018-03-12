بالفيديو.. طفل يقود سيارة بسرعة 200كم على أنغام ” شيلة “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار استياءً كبيراً ، كيف لا وهو لطفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات، يقود سيارة بسرعة 200 كم في الساعة.
ويظهر في الفيديو الطفل يقود سيارة ” جيب لكزس ” على إحدى الطرق السريعة ، بينما يصوّر شخص يجلس على المقعد المجاور للسائق الصغير ، وعلى أنغام ” شيلة ” يصور عداد السرعة ثم يوجه اللقطة إلى الطفل .
وأثار الفيديو سيلاً من التعليقات المستهجنة لولي أمر هذا الطفل ومن يصوّره، ، وماذا كان سيفعل في حال ارتبك أو ظهرت أمامه شاحنة بشكل مفاجئ.
ودعت التعليقات رجال المرور لسرعة تعقب الفيديو ومحاسبة من كان سببا في ذلك للحد من تكراره منهم ومن غيرهم .
أبو مجاهد[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله من الدلع والهياط
ورع وعلى لكزس اجلدوا أبوه جلد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43965 ] نشر منذ 2 ساعتين
على هاالحال ..
.. لابد من يوم راح تندم فيه ساعو ماينفعك الندم ,,
المر[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيله تسبب حماس الاهبل ماكل الايام سلامات السرعه الزايده تجيب ماسي وندم استغفر الله
الروقي[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الموكد ان من يقوم بتصويره هو والده
اذا والده كائن حي من حثالة المجتمع لدينا ويخشى هذا الاب على ابنه ان يكون رجل في المستقبل لذلك يحاول ان يزرع فيه الثواره وكسر الانظمه والتخلف من صغره ليسير على خطاه
الخزعي. سكاكا الجوف[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي بدايت الحياة وارفاهية بداية موفقة
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 46 دقيقة
اذا ابوه بزر مزوجينه من يومه بزر لا كد ولا تعب على الدراهمً وجاب بزر وماغير بيع نياق وبمعارض السيارات شريطية وقصايد يكتبها له جحلي ويلبس البشت يقولها قدام أمير ويستلم شرهته ولا يكون خويه خوي لحد المناطيح يزهم عليه عقب الظهر وهو بعز نومهيقوله جهّز معروضك وبشتك يامال الخرط هياط في هياط امس واحداً بزر من عيال عيالي سعد الله يصلحه ونا راقد بالمقلط الظهر راجعاً من المدرسة ونطله ابوه عندي ونا راقد والكلب ونا نيم ملبسني بشت ومشغل شيلات ويصورني وقوم ولقطه وماغير جلد بعقالي
ولا فكيته الين جا بوه
جيل تافه وبوه الي هو ولدي لا بارك الله في شيطانه مسوي صنفره للوجهه يوم جا يأخذ ولده
تقول فؤاد في طاش ماطاش الله لا يبلانا
yy[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
hhh