بالفيديو.. الوليد بن طلال يهدف لتمكين المرأة السعودية
أكد سمو الأمير الوليد بن طلال ، إنه يهدف منذ البداية إلى تمكين المرأة في كافة المجالات .
وأوضح ” بن طلال ” نسبة توظيف المرأة السعودية في منظومته ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف المرأة السعودية بعد ما يقارب ٤٠ عاماً من العمل في منظومتنا :
نسبة ١٠٠٪ بمؤسسة الوليد للإنسانية
نسبة ٨٦٪ بالمكتب الخاص
نسبة ٥٤٪ بشركة المملكة القابضة
ونشر الأمير الوليد بن طلال ، مقطع فيديو يوضح دور المرأة وأهميتها عبر مرور السنوات .
لكل رحلةٍ بداية.
ولمسيرة #المرأة_السعودية من البدايات الكثير.#مسيرتنا_لن_تحجب#اليوم_العالمي_للمرأة pic.twitter.com/nL31A8vFud
— الوليد للإنسانية (@alwaleed_philan) ٨ مارس، ٢٠١٨
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