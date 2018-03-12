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بالفيديو.. الوليد بن طلال يهدف لتمكين المرأة السعودية

بالفيديو.. الوليد بن طلال يهدف لتمكين المرأة السعودية
علي القحطاني (صدى):

أكد سمو الأمير الوليد بن طلال ، إنه يهدف منذ البداية إلى تمكين المرأة في كافة المجالات .

وأوضح ” بن طلال ” نسبة توظيف المرأة السعودية في منظومته ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف المرأة السعودية بعد ما يقارب ٤٠ عاماً من العمل في منظومتنا :

نسبة ١٠٠٪ بمؤسسة الوليد للإنسانية
نسبة ٨٦٪ بالمكتب الخاص
نسبة ٥٤٪ بشركة المملكة القابضة

ونشر الأمير الوليد بن طلال ، مقطع فيديو يوضح دور المرأة وأهميتها عبر مرور السنوات .


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