بالفيديو.. الوليد بن طلال يهدف لتمكين المرأة السعودية

علي القحطاني (صدى):

أكد سمو الأمير الوليد بن طلال ، إنه يهدف منذ البداية إلى تمكين المرأة في كافة المجالات .

وأوضح ” بن طلال ” نسبة توظيف المرأة السعودية في منظومته ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا : هذه هي النتائج التي توضح نسبة توظيف المرأة السعودية بعد ما يقارب ٤٠ عاماً من العمل في منظومتنا :

نسبة ١٠٠٪ بمؤسسة الوليد للإنسانية

نسبة ٨٦٪ بالمكتب الخاص

نسبة ٥٤٪ بشركة المملكة القابضة

ونشر الأمير الوليد بن طلال ، مقطع فيديو يوضح دور المرأة وأهميتها عبر مرور السنوات .