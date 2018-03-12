بالصور.. ضبط سوري يمارس طب الأسنان بدون تصريح

نايف السالم(صدى):

نجحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، في القبض على سوري يمتهن وظيفة طبيب أسنان بدون تصريح رسمي، في أحد المنازل بشارع أم القرى.

وفي التفاصيل: وردت معلومات إلى الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، عن قيام مقيم من جنسية سورية بممارسة مهنة طب الأسنان في أحد المباني بشارع أم القرى، مستغلاً جهل الزوار والمقيمين، ومستخدمًا بطاقات تحوي رقمه للتواصل معه، وعلي الفور جرى التنسيق مع مندوب الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، وبعد التأكد من المعلومة داهم رجال قوة المهمات والواجبات بشعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة المنزل صباح اليوم.

وعثر رجال القوة على أطقم أسنان ذهبية وفضية وعادية بأعداد كبيرة جدًّا، ومعدات للخلع والتركيب، إضافة إلى أجهزة ومعدات بدائية وخالية من اشتراطات الصحة؛ ما يتسبب في نقل أمراض بين الزوار والمعتمرين.

حرر محضر بالواقعة، وتم تسليم الشخص والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.