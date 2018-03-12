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الرئيس الفلبيني يهدد برمي فريق الأمم المتحدة إلى التماسيح

الرئيس الفلبيني يهدد برمي فريق الأمم المتحدة إلى التماسيح
مانيلا(صدى):

هدد الرئيس الفلبيني ، رودريجو دوترتي ، الأمم المتحدة ، بأنه سيرمي الفريق الذي يتجرأ على القدوم إلى البلاد للتحقيق في الحرب على المخدرات ، طعامًا للتماسيح .

وجاء ذلك ، بعد توجيه اتهامات للسلطات الفلبينية ، بارتكاب خروقًا في الحرب على تجار المخدرات ، وذلك بعدما كشفت تقارير حقوقية عن مصرع 4 آلاف شخص تقريبًا على يد قوات الأمن ، دون أن يخضعوا لمحاكمات عادلة .

وهاجم ” دوترتي ” ، مقررة الأمم المتحدو أجنيس كالامار ، بشأن أن أعمال القتل تعد خارج اختصاص القضاء ، حيث وصفها ساخرًا بالسيدة التي تعاني سوء التغذية .

ولم يكتف الرئيس الفلبيني بذلك ؛ فحث الجنود بمدينة زامبوانجا ، الواقعة جنوبي الفلبين ، على تجاهل ما يتم تداوله حول إجراء تحقيق في الأمر ، قائلًا ” إذا جاء أولئك الحمقى إلى هنا..هل ثمة تماسيح هنا ؟ تلك التي تأكل الناس ؟ إذا جاؤوا، فلترموهم نحوها ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1225 ] نشر منذ 3 ساعات

مط –No -خخخ،وشقرررررر-D.

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