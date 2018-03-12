” جامعة أم القرى ” تنفي وجود خصم 20 ريالاً من مكافآت الطلبة

حسين العلي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى الدكتور ياسر بن علي القحطاني” أنه لا صحة لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ” خصم 20 ريالاً من مكافآت الطلبة اعتباراً من الشهر المقبل لغرض بناء معمل جديد ” ، مبيناً أن الجامعة وبتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، وبإشراف مباشر من وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو تسعى لصرف مكافآت الطلبة وفقاً لمواعيدها المجدولة مع رواتب موظفي الدولة .

مشيراً إلى أنه يتم الرفع بمستحقي المكافآت من الطلبة منذ وقت مبكر للجهات ذات العلاقة لكي تصرف في الموعد المحدد ، متمنياً من وسائل الإعلام ، ومتناقلي مثل هذه الأخبار مجهولة المصدر تحري المعلومة من مصدرها الرسمي عبر إدارة العلاقات العامة والإعلام ، ومتابعة الموقع الإلكتروني للجامعة ، وكذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.