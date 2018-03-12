بالصور.. اختتام دورة الخياطة والتطريز في مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

اختتم مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الإثنين الموافق 24 جمادى الآخرة لعام 1439هـ (دورة الخياطة وفن التطريز) ضمن أنشطة وحدة الأنشطة الحرفية والمهنية.

والتي انطلقت في يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/١/٢٥هـ واستمرت لمدة ٣ أشهر وذلك بهدف اكساب المتدربات حرفة تفيدهن في حياتهن واستخراج موهبتهن في الخياطة والتفصيل وتصميم الأزياء.

وقد قدمت الدورة المدربة / ناجيه حلبي و تناولت خلال الدورة طريقة عمل الباترون ووضعه على القماش واستخدام أدوات التفصيل والخياطة والغرز الأساسية في الخياطة والكثير من أسرار ومعلومات فن الخياطة، وفي ختام أيام الدورة أُقيم حفل ختامي صاحبه معرض لأزياء المتدربات التي أنتجنها وتحدثت كل واحدة منهن خلال العرض عن القطعة التي ترتديها وعن تجربتها خلال الدورة كما أطلقت بعض المتدربات مشاريعهن الخاصة في الخياطة وتصميم الأزياء بعد أن اكتشفن موهبتهن وشغفهن.

وفي نهاية الحفل تقدمت المتدربات بوافر الشكر لإدارة المركز والنادي التي تقدم لهن مثل هذه الدورات القيمة ولمدربة الوحدة التي لم تألوا جهداً في تقديم كل مفيد خلال الدورة ، وبدورها شكرت مشرفة النادي مشرفة الوحدة والمتدربات وسلمتهن شهادات حضور للدورة .

هذا وقد حضر الاحتفال ٧٠ سيدة .