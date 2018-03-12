بالصور.. أمن حفر الباطن يطيح بـ ” ذئبًا سائبًا “

علي القحطاني(صدى):

نجح رجال الأمن بمحافظة حفر الباطن، في الإطاحة بذئب سائب بأعيرة نارية بعد ورود بلاغات عن مشاهدته يتجول داخل حي سكني.

وكان المواطنين، قد رصدوا ذئبًا سائبًا يتجول داخل حي السليمانية بمحافظة حفر الباطن، وخوفاً من تعرض الأهالي لهجماته وعضاته مرروا عدة بلاغات للدوريات الأمنية، وعلى الفور انتقلت الفرق إلى الموقع وبعد رصد الذئب ومشاهدته في الحي تم إطلاق النار عليه وقتله.

وأعرب أهالي الحي عن ارتياحهم الشديد، بعد تخليصهم من الذئب الذي كان سوف يفتك بهم لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب.