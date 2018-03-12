مغردون يدشنون هاشتاق ” وصول بقر قطر ” للسخرية من صفقة الحمدين

طلال الضوي(صدى):

أثار قطع قناة الجزيرة القطرية لبثها اليوم الإثنين ، لنقل وصول صفقة بقر إلى قطر ، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ودشن نشطاء مواقع التواصل عبر ” تويتر ” ، هاشتاق ” وصول بقر قطر ” ، الذي علقوا عليه ساخرين ، من خروج تميم برفقة كافة أقطاب نظام الحمدين لاستقبال الشحنة التي تضم حوالي 3 آلاف بقرة لميناء الدوحة ، قادمة من الولايات المتحدة .

وسخر أحد النشطاء في تغريدة له عبر الوسم ، قائلًا ” لن ننسى .. البقر سيم سيم تميم ” ، فيما قال مغرد آخر ” مين قدكم ياهل جطر اتعبتم من بعدكم بلدكم صاير حضيرة لجميع الأبقار ” .