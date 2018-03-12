نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي, صورة نادرة لبيت الله الحرام بمكة المكرمة, والتي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من 200 عام.

يذكر أن المسجد الحرام, هو أعظم مسجد في الإسلام, ويقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية، تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض, ليعبدوا الله فيه.